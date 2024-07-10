Умеров встретился с Боррелем: поддержку Украины в ее борьбе за независимость и укрепление обороноспособности

Умеров встретился с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

Сегодня министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем в Вашингтоне. Основной темой обсуждения стала дальнейшая поддержка Украины в ее борьбе за независимость и укрепление обороноспособности.

Рустем Умеров поблагодарил ЕС за важное решение по использованию доходов с замороженных активов рф. Напомним, что 21 мая 2024 года Совет ЕС принял решение направить 90% доходов от замороженных активов РФ в Ukraine Assistance Fund, который является частью European Peace Facility.

По информации, общая сумма процентов - это 2,5-3 млрд евро ежегодно, а первый транш в размере 1,4-1,5 млрд евро станет доступным в начале августа 2024 года.

Кроме того, Умеров сообщил, что ЕС и Украина договорились направить этот транш на три основных направления:

- Боеприпасы

- Средства ППО

- Поддержка украинских производителей

Важно отметить, что профинансированные ЕС товары должны быть поставлены Украине до конца 2024 года. Рустем Умеров отметил важность этих решений для укрепления обороноспособности Украины и поддержки украинских производителей.

Спасибо ЕС за поддержку и солидарность с Украиной в это критическое время. Вместе к победе - поблагодарил Рустем Умеров.

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