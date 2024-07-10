На полях саммита НАТО в Вашингтоне, министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с министром обороны Дании Трольсом Лундом Поульсеном и министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление украинского министра в Facebook.

Детали

Умеров подчеркнул, что ключевой вопрос встречи: передача Украине истребителей F-16.

Готовимся встречать современные истребители в украинском небе. Уверен, что эти самолеты значительно укрепят защиту наших городов от российского ракетного террора и усилят возможности Сил обороны Украины в небе - подчеркнул Умеров.

Также стороны обсудили вопросы инвестиций в оборонную индустрию Украины. Министр обороны Украины подчеркнул, что Дания - первая страна НАТО, которая напрямую будет финансировать украинские производства вооружения и боеприпасов.

Уже в ближайшее время будет подписан первый контракт - уверен глава Минобороны.

По его словам, следующим приоритетом является создание совместных предприятий. Стороны обсудили модель совместного инвестирования в производство вооружения, что поможет усилить нашу обороноспособность.

Для этого Минобороны создает "Оборонный фонд", которым станет главным партнером для наших иностранных союзников в вопросе создания совместных предприятий - подытожил Рустем Умеров.

Напомним

Нидерланды выделяют дополнительные 300 миллионов евро на закупку боеприпасов для F-16, которые они в ближайшее время будут поставлять Украине в том числе.