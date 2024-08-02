Министр обороны Украины Рустем Умеров во время рабочей поездки в Анкару встретился со своим турецким коллегой Яшаром Гюлером. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны Турции.

Детали

Как отмечается, министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер поздравил Рустема Умерова военной церемонией.

Оба министра провели встречу в министерстве национальной обороны страны.

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1 августа в Стамбуле Умеров принял участие в спуске на воду украинского корвета «Гетман Иван Выговский».