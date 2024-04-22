Умеров: "Системы ПВО могут стать решающим фактором в защите неба Украины"

В 2024 году армия рф запустила по Украине тысячи ракет и дронов-камикадзе, также прибегла к беспрецедентному применению управляемых авиабомб весом до 1,5 тонны. Именно системы ПВО могут стать решающим фактором в защите украинского неба, обеспечить ВСУ возможность отразить агрессию и заставить врага отступить. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров на заседании Совета ЕС по ситуации в Украине, передает УНН.

Как указал Умеров, враг не выбирает средств в своем стремлении уничтожить то, что он не может захватить, "прибегая к шокирующим преступным актам против гражданского населения и критической инфраструктуры"

В этом году россия запустила тысячи ракет и дронов-камикадзе, прибегая к беспрецедентному применению управляемых авиабомб весом до 1,5 тонны, которые способны уничтожать все на своем пути. Эти бомбы позволяют оккупантам продвигаться сквозь руины - заявил министр обороны.

Умеров поблагодарил страны, которые уже предоставили или изъявили готовность предоставить необходимые системы противовоздушной обороны, в частности Германию за ее решение отправить дополнительные системы Patriot.

Именно системы ПВО могут стать решающим фактором в защите неба Украины и спасти тысячи жизней, обеспечив нашим защитникам возможность отразить агрессию и заставить врага отступить - подчеркнул Умеров.

По его словам, Украина также открыта к сотрудничеству в сфере оборонной промышленности: совместных предприятий, инвестиций, локализации производства, что поможет не только Украине, но и укрепит оборонный потенциал стран ЕС.

"Прочное партнерство между Украиной и Европейским Союзом является ключом к нашей общей победе и возвращению мира на наш континент", - резюмировал украинский министр.

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