Умеров: "Системы ПВО могут стать решающим фактором в защите неба Украины"

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
sovet-yevropeiskogo-soyuzaСовет Европейского Союза
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
mim-104-patriotMIM-104 Patriot
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
germaniyaГермания
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
  •  69489 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
  •  74944 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  150746 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  221773 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  366908 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  175001 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131450 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  102384 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  103507 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  207784 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Новости по теме
Умеров: "Системы ПВО могут стать решающим фактором в защите неба Украины"

Умеров: "Системы ПВО могут стать решающим фактором в защите неба Украины"

  •  1023 просмотра
Генпрокурор и глава ЮНИСЕФ в Украине подписали Меморандум о взаимопонимании

Генпрокурор и глава ЮНИСЕФ в Украине подписали Меморандум о взаимопонимании

  •  842 просмотра
Расстрел полицейских в Винницкой области: суд арестовал 26-летнего военнослужащего

Расстрел полицейских в Винницкой области: суд арестовал 26-летнего военнослужащего

  •  1360 просмотра
Водителю BMW, который насмерть сбил женщину и травмировал мужчину в столице, сообщено о подозрении

Водителю BMW, который насмерть сбил женщину и травмировал мужчину в столице, сообщено о подозрении

  •  1535 просмотра
Расстрел полицейских в Винницкой области: 26-летний подозреваемый совершил не менее 4 выстрелов в правоохранителя

Расстрел полицейских в Винницкой области: 26-летний подозреваемый совершил не менее 4 выстрелов в правоохранителя

  •  4794 просмотра
У кадырова последняя стадия некроза поджелудочной железы - росСМИ

У кадырова последняя стадия некроза поджелудочной железы - росСМИ

  •  4037 просмотра
Украина привлечет до 2,1 миллиарда долларов кредитов от Южной Кореи - Минфин

Украина привлечет до 2,1 миллиарда долларов кредитов от Южной Кореи - Минфин

  •  4802 просмотра
Целили по инфраструктурному объекту: Терехов о взрывах в Харькове

Целили по инфраструктурному объекту: Терехов о взрывах в Харькове

  •  6480 просмотра
Зеленский провел Ставку: говорили о планах рф и собственном производстве оружия

Зеленский провел Ставку: говорили о планах рф и собственном производстве оружия

  •  7287 просмотра
Цена Brent колеблется выше 86 долл. на фоне переключения внимания с конфликта на Ближнем Востоке

Цена Brent колеблется выше 86 долл. на фоне переключения внимания с конфликта на Ближнем Востоке

  •  5129 просмотра

Популярные

Пользователи Tinder смогут делиться своими свиданиями с другими людьми

Пользователи Tinder смогут делиться своими свиданиями с другими людьми

  •  76978 просмотра
Двухпартийная делегация Конгресса США прибыла в Киев

Двухпартийная делегация Конгресса США прибыла в Киев

  •  100612 просмотра
Евлаш: первоочередные потребности для защиты украинского неба - это Patriot и ракеты к нему

Евлаш: первоочередные потребности для защиты украинского неба - это Patriot и ракеты к нему

  •  94275 просмотра
Сегодняшнее поколение должно будет в старости дольше работать - Минсоцполитики

Сегодняшнее поколение должно будет в старости дольше работать - Минсоцполитики

  •  82470 просмотра
Ночью ПВО уничтожила 5 из 7 шахедов, есть попадания в Одесской области

Ночью ПВО уничтожила 5 из 7 шахедов, есть попадания в Одесской области

  •  134721 просмотра

Публикации

Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

  •  44586 просмотра
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Эксклюзив

19 апреля 2024, 15:15  •  366908 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  288650 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  336906 просмотра
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

18 апреля 2024, 06:06  •  374978 просмотра

Умеров: "Системы ПВО могут стать решающим фактором в защите неба Украины"

Министр обороны Украины Андрей Умеров заявил, что системы противовоздушной обороны имеют решающее значение для защиты украинского неба от массированных ударов со стороны россии, включая беспрецедентное применение 1,5-тонных управляемых бомб. ПВО также позволит украинским войскам отразить российскую агрессию и заставить их отступить.

Война •   •  1023 просмотра
Умеров: "Системы ПВО могут стать решающим фактором в защите неба Украины"

Генпрокурор и глава ЮНИСЕФ в Украине подписали Меморандум о взаимопонимании

Генеральный прокурор Андрей Костин и представитель ЮНИСЕФ в Украине Мунир Мамедзаде подписали Меморандум о взаимопонимании по адаптации уголовного правосудия к наилучшим интересам детей и противодействию домашнему насилию.

Общество •   •  842 просмотра
Генпрокурор и глава ЮНИСЕФ в Украине подписали Меморандум о взаимопонимании

Расстрел полицейских в Винницкой области: суд арестовал 26-летнего военнослужащего

26-летний военнослужащий, подозреваемый в убийстве и покушении на убийство полицейских в Винницкой области, взят под стражу без права внесения залога.

Криминал и ЧП •   •  1360 просмотра
Расстрел полицейских в Винницкой области: суд арестовал 26-летнего военнослужащего

Водителю BMW, который насмерть сбил женщину и травмировал мужчину в столице, сообщено о подозрении

36-летний водитель BMW был обвинен в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что привело к гибели 40-летней женщины и травмированию 33-летнего мужчины на Большой кольцевой дороге в Киеве.

Криминал и ЧП •   •  1535 просмотра
Водителю BMW, который насмерть сбил женщину и травмировал мужчину в столице, сообщено о подозрении

Расстрел полицейских в Винницкой области: 26-летний подозреваемый совершил не менее 4 выстрелов в правоохранителя

26-летний военнослужащий, которого подозревают в убийстве и покушении на убийство полицейских в Винницкой области, совершил по меньшей мере 4 выстрела в правоохранителя.

Война •   •  4794 просмотра
Расстрел полицейских в Винницкой области: 26-летний подозреваемый совершил не менее 4 выстрелов в правоохранителя

У кадырова последняя стадия некроза поджелудочной железы - росСМИ

Шансы кадыров победить тяжелую болезнь минимальны, в кремле уже готовят для него замену.

Новости Мира •   •  4037 просмотра
У кадырова последняя стадия некроза поджелудочной железы - росСМИ

Украина привлечет до 2,1 миллиарда долларов кредитов от Южной Кореи - Минфин

Украина и Южная Корея подписали рамочное соглашение, которое позволит Украине получить до 2,1 миллиарда долларов кредитов от Фонда экономического развития и сотрудничества Южной Кореи на реализацию приоритетных проектов в 2024-2029 годах.

Экономика •   •  4802 просмотра
Украина привлечет до 2,1 миллиарда долларов кредитов от Южной Кореи - Минфин

Целили по инфраструктурному объекту: Терехов о взрывах в Харькове

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, российская армия обстреляла инфраструктурный объект в Харькове, в городе слышали взрывы.

Война •   •  6480 просмотра
Целили по инфраструктурному объекту: Терехов о взрывах в Харькове

Зеленский провел Ставку: говорили о планах рф и собственном производстве оружия

Зеленский провел встречу, на которой обсудил ситуацию на фронте, производство оружия в Украине и планы по защите гражданской инфраструктуры от возможных российских атак.

Война •   •  7287 просмотра
Зеленский провел Ставку: говорили о планах рф и собственном производстве оружия

Цена Brent колеблется выше 86 долл. на фоне переключения внимания с конфликта на Ближнем Востоке

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились в понедельник, хотя и остались выше 86 долларов за баррель, поскольку трейдеры переориентировались на инфляционные опасения, несмотря на напряженность на Ближнем Востоке, что не повлияло на фактические поставки нефти.

Экономика •   •  5129 просмотра
Цена Brent колеблется выше 86 долл. на фоне переключения внимания с конфликта на Ближнем Востоке