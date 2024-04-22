"Время действовать, а не дискутировать": Кулеба призвал министров стран ЕС усилить противовоздушную оборону Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал международных партнеров перейти к решительным действиям и усилить противовоздушную оборону Украины. Об этом глава МИД заявил на встрече министров иностранных дел и обороны государств-членов ЕС вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, передает УНН.

Детали

Кулеба рассказал партнерам о критических потребностях нашего государства для противодействия российской агрессии и изменения ситуации на поле боя в пользу Украины. Также глава МИД повторил призыв президента Владимира Зеленского к немедленным действиям, а не дискуссиям, ради поддержки нашего государства.

Мы способны предотвратить худшие сценарии, если будем действовать вместе и без страха. Нужны уже сегодня конкретные и смелые решения по скорейшему предоставлению Украине дополнительных систем "Patriot" и "SAMP/T", ракет к ним, артиллерии и боеприпасов, другого оружия и оборудования. Сейчас, когда вы собрались за одним столом, время действовать, а не дискутировать - заявил Дмитрий Кулеба.

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Министр подчеркнул, что Украина способна остановить российскую агрессию на своей земле и предотвратить ее расползание на другие страны, что неоднократно подчеркивал Президент Украины Владимир Зеленский.

Сила останавливает россию. Осторожность лишь провоцирует ее. Не наоборот. Единственный способ не дать Путину зажечь большую войну в Европе - это нанести болезненные потери российским оккупационным войскам на территории Украины. Только нанеся путину поражение на нашей территории можно заставить его отказаться от агрессивных планов в отношении Молдовы, Польши, стран Балтии, Финляндии и других европейских стран - уверен глава МИД Украины.

Отдельной темой разговора стала также защита энергетической системы Украины от российского террора и укрепление устойчивости нашего государства, защиты городов и общин, усиление украинских воинов.

Дополнение

Также министры иностранных дел и обороны Украины выразили благодарность европейским коллегам за всю предоставленную Украине военную и другую поддержку с начала российского полномасштабного вторжения.

"Только достаточное количество ПВО и истребителей может отогнать российскую авиацию", - Зеленский

Мы все приветствуем решение Палаты представителей Конгресса США о предоставлении мощного пакета поддержки для Украины. Но мы в Европе не можем и не должны расслабляться. Во-первых, оборона Европы - это прежде всего дело нас, европейцев. Во-вторых, за полгода дискуссий в США Европа продемонстрировала настоящее лидерство и способность действовать. Я благодарен вам за это. Мы должны запомнить это ощущение и продолжить такое движение Европы вперед - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Напомним

Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета Украина-НАТО заявил, что министры обороны стран НАТО согласились оказать дальнейшую военную поддержку Украине, включая усиление ПВО.