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"Время действовать, а не дискутировать": Кулеба призвал министров стран ЕС усилить противовоздушную оборону Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международных партнеров принять решительные меры и усилить противовоздушную оборону Украины, предоставив дополнительные системы Patriot и SAMP/T и боеприпасы.
FT: партнеры Украины давят на Грецию на Испанию, чтобы они передали Киеву часть своих систем ПВО
Партнеры Украины по НАТО и ЕС давят на Грецию и Испанию, чтобы те предоставили Украине больше систем противовоздушной обороны, таких как Patriot, для защиты уязвимых регионов от российских атак.
Британская разведка: для кремлевской элиты рф создала VIP подразделение подальше от фронта
Вооруженные силы россии создали специальное подразделение под названием "Барс-Каскад" для кремлевских VIP-персон, которое действует вдали от линии фронта и включает сыновей кремлевских элит, что позволяет им обходить обязательную военную службу, приобретая при этом благосклонность кремля.
Армия рф за сутки атаковала 10 областей Украины, 95 объектов инфраструктуры - отчет
За минувшие сутки российские войска обстреляли 10 областей Украины, атаковав 94 населенных пункта и 95 объектов инфраструктуры, что привело к жертвам среди мирного населения.
Вместо Гуменюк будет Плетенчук. В то же время он останется спикером ВМС
Дмитрий Плетенчук, спикер Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, станет новым руководителем Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга, продолжая освещать деятельность ВМС ВСУ.
ЕС возьмет на себя эстафету поддержки Украины после решения о помощи США - Bloomberg
Европейский Союз возьмет на себя оказание помощи Украине после значительной поддержки со стороны Соединенных Штатов, при этом Европа рассматривает возможность усиления противовоздушной обороны Украины и использования замороженных российских активов для финансирования дальнейшей помощи.
Оккупационные власти Бердянска не вывозят мусор из города: улицы захламлены грязью - глава МВА
Оккупационные власти Бердянска не могут организовать работу коммунальных служб, поэтому жители жалуются на горы не вывезенного мусора на улицах города.
Пострадавший во время нападения в Винницкой области полицейский в стабильном состоянии - МВД
Второй сотрудник полиции, который пострадал во время нападения в Винницкой области, находится в состоянии средней тяжести, но стабильном, врачи дают положительные прогнозы, согласно сообщению министра внутренних дел.
Буданов рассказал о подготовке россиянами нового покушения на него
россияне готовят новое покушение на Кирилла Буданова, начальника Главного управления разведки министерства обороны Украины.
Прошлый год стал чрезвычайно тревожным: Жолнович озвучила коэффициент прироста украинцев
В 2022 году коэффициент прироста населения Украины составил тревожные 0,9. Сообщается о 187 000 новорожденных и высокой преждевременной смертности, усугубленной войной и массовой эмиграцией до 7 миллионов граждан.