Умеров посетил боевые подразделения Сил обороны на Восточном направлении

российские войска пытаются продвинуться вглубь позиций ВСУ, сосредоточились для прорыва западнее города Бахмут Донецкой области. Однако Силы обороны срывают планы врага. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, который накануне посетил боевые подразделения на Восточном направлении, передает УНН.

Посетил боевые подразделения на Восточном направлении. Ситуация напряженная. Враг пытается продвинуться вглубь позиций Сил обороны, сосредоточившись для прорыва западнее Бахмута. Несмотря на численное превосходство противника мы эффективно срываем эти планы благодаря отваге, подготовке и профессионализму защитников, которые удачно используют современные технологические системы в противовес врагу, который пытается получить преимущество живой силой - написал Умеров.

Министр обороны также наградил военнослужащих отличившихся в тяжелых боях с превосходящим врагом государственными наградами и министерскими наградами.

Дополнение

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 14 апреля сообщил, что российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр Донецкой области до 9 мая. Украинское военное командование приняло меры по существенному усилению на данном направлении бригад ВСУ боеприпасами, дронами, средствами РЭБ.