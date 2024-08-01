Министр обороны Украины Умеров заявил о необходимости дополнительных ресурсов на оборону. Обсуждаются дополнительные 500 млрд грн, 60% средств планируют потратить на зарплаты военным, 40% - на вооружение и критические потребности армии.
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что дополнительные ресурсы на оборону являются критически важными для поддержки защитников государства, сообщили в Минобороны в четверг, пишет УНН.
Детали
"Дополнительные ресурсы на оборону являются критически важными для поддержки защитников государства", - процитировали Умерова в министерстве.
Министр сделал заявление во время встречи с представителями Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения. Основным вопросом обсуждения стало обеспечение финансовых ресурсов на нужды обороны на дополнительные 500 млрд грн. 60% средств планируют потратить на зарплаты военным. Еще 40% - на вооружение и критические потребности армии, указали в Минобороны.
"Инициативы правительства и Минфина в этом вопросе чрезвычайно важны. Это поиск диалога и углубление доверия и сотрудничества с бизнесом. Наши защитники ежедневно сражаются за нашу независимость. Поэтому государство должно обеспечить им лучшие условия и ресурсы для выполнения их обязанностей", - отметил Умеров.
Участники встречи, как указано, договорились о продолжении диалога на базе комитета Верховной Рады Украины для поиска наиболее эффективных решений.
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