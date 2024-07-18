Кабинет министров утвердил законопроект об увеличении расходов Государственного бюджета на 2024 год на 500 млрд грн, преимущественно на оборону, а также изменения по повышению налогов, от чего ожидается 140 млрд грн, сообщил народный депутат из налогового комитета Ярослав Железняк в четверг, пишет УНН.

Правительство только что одобрило закон об изменениях в Бюджет-2024 с повышением расходов на 500 млрд и налоговые изменения на 140 млрд грн - написал Железняк в Telegram.

"Кстати, в законопроекте о повышении налогов от правительства будут изменения по налогообложению почтовых посылок. Вот эта норма говорит о том, что отправления не будут облагаться НДС до 45 евро (а не 150 евро). И то не все", - указал нардеп.

Дополнение

Ранее Железняк сообщал, что речь идет об изменениях в Бюджет-2024, где предусматривается увеличение на 495,3 млрд грн расходов на оборону: оплату труда с начислениями - 77,9 млрд грн, военную, специальную технику и оборудование - 256,1 млрд грн, строительство военных инженерно-технических и фортификационных сооружений - 40,4 млрд грн, другие расходы - 120,7 млрд грн. Также, по его словам, предусматривается сокращение расходов на 65 млрд грн.

"Для покрытия дополнительных расходов и обеспечения сбалансирования показателей бюджета предусмотрено увеличить доходы общего фонда: государственного бюджета на 214,5 млрд (здесь и повышение налогов) + финансирование общего фонда бюджета по долговым операциям на 220 млрд гривен", - указал Железняк.

Также Железняк сообщал о правительственном законопроекте об изменениях в Налоговый кодекс и другое законодательство по повышению налогов на 140 млрд грн, который предусматривает повышение ставки военного сбора.