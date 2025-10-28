Умерла звезда «Фолти Тауэрс» Прунелла Скейлз в 93 года
Киев • УНН
Британская актриса Прунелла Скейлз, известная по роли Сибил в ситкоме «Фолти Тауэрс», скончалась в возрасте 93 лет. Она жила с деменцией и завершила карьеру после почти 70 лет на сцене.
Британская актриса Прунелла Скейлз, известная по роли Сибил в культовом ситкоме «Башни Фолти», скончалась в возрасте 93 лет. За день до смерти она смотрела эпизоды сериала, который принес ей мировую славу. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.
Подробности
Ее смерть подтвердили сыновья Сэмюэл и Джозеф Уэст.
Наша дорогая мама Прунелла Скейлз мирно скончалась дома в Лондоне
Актриса жила с деменцией, из-за чего вынуждена была завершить карьеру после почти 70 лет на сцене и экране.
Скейлз родилась 22 июня 1932 года. Она начала актерскую карьеру в 1950-х и получила известность благодаря ситкомам «Границы брака» и «Башни Фолти», где ее образ Сибил стал культовым. Джон Клиз отдал ей дань уважения, назвав «замечательной комической актрисой», а критики отмечают, что именно ее многогранное исполнение сделало Сибил одной из самых запоминающихся героинь британского юмора.
Прунелла Скейлз была замужем за актером Тимоти Уэстом в течение 61 года; он умер в ноябре 2024 года. У актрисы остались два сына, падчерица, семеро внуков и четверо правнуков. Семья поблагодарила всех, кто заботился о Прунелле в ее последние дни: «Она ушла в покое, окруженная любовью».
За время карьеры Скейлз работала с самыми известными комедийными актерами своего поколения, включая Ричарда Брайерса и Ронни Баркера, а также успела сыграть драматические роли, в частности королевы Елизаветы II, за которую была номинирована на BAFTA.
Несмотря на деменцию, она продолжала наслаждаться жизнью дома, пересматривая свои культовые выступления. Ее работа оставила след в британской комедии и в сердцах зрителей по всему миру.
