В Таиланде умерла бывшая королева
Бывшая королева Таиланда Сирикит, мать короля Вачиралонгкорна, скончалась в возрасте 93 лет в больнице Бангкока. Она находилась в больнице с 2019 года с несколькими заболеваниями, включая заражение крови.
Бывшая королева Таиланда Сирикит умерла в возрасте 93 лет, пишет УНН со ссылкой на BBC.
"Королева Сирикит, мать короля Таиланда Вачиралонгкорна, умерла в возрасте 93 лет. Она умерла "мирно" в больнице Бангкока в 21:21 по местному времени в пятницу", - сообщает Бюро по делам королевского двора Таиланда.
С 2019 года Сирикит находилась в больнице с "несколькими заболеваниями", включая заражение крови, которое произошло в этом месяце, добавили в ведомстве.
Более шести десятилетий королева Сирикит была замужем за монархом Таиланда, правившим дольше всех, королем Пхумипоном Адульядетом, который умер в 2016 году. В период расцвета их славы она считалась иконой стиля.
Король Вачиралонгкорн распорядился, чтобы Бюро королевского двора Таиланда организовало королевские похороны, говорится в заявлении.
Тело королевы Сирикит будет выставлено для прощания в зале Дусита Торна Большого дворца в Бангкоке, говорится в заявлении.
Члены королевской семьи Таиланда также будут соблюдать год траура.
