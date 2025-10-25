У Таїланді померла колишня королева
Київ • УНН
Колишня королева Таїланду Сірікіт, мати короля Вачіралонгкорна, померла у віці 93 років у лікарні Бангкока. Вона перебувала в лікарні з 2019 року з кількома захворюваннями, включаючи зараження крові.
Колишня королева Таїланду Сірікіт померла у віці 93 років, пише УНН з посиланням на BBC.
Деталі
"Королева Сірікіт, мати короля Таїланду Вачіралонгкорна, померла у віці 93 років. Вона померла "мирно" у лікарні Бангкока о 21:21 за місцевим часом у п'ятницю", - повідомляє Бюро у справах королівського двору Таїланду.
З 2019 року Сірікіт перебувала в лікарні з "декількома захворюваннями", включаючи зараження крові, яке відбулося цього місяця, додали у відомстві.
Понад шість десятиліть королева Сірікіт була одружена з монархом Таїланду, який правив найдовше, королем Пхуміпоном Адульядетом, який помер у 2016 році. У період розквіту їхньої слави вона вважалася іконою стилю.
Король Вачіралонгкорн розпорядився, щоб Бюро королівського двору Таїланду організувало королівський похорон, йдеться у заяві.
Тіло королеви Сірікіт буде виставлене для прощання в залі Дусіта Торна Великого палацу в Бангкоку, йдеться в заяві.
Члени королівської родини Таїланду також дотримуватимуться року жалоби.
