Дочка короля Таїланду без свідомості кілька тижнів після того, як знепритомніла
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Принцеса Таїланду Баджракітіябха без свідомості понад три тижні після того, як знепритомніла через проблеми з серцем, ідеться в заяві палацу в оновленій інформації про стан здоров'я 44-річної потенційної спадкоємиці престолу, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Згідно з заявою, опублікованою палацом пізно ввечері в суботу, старша дитина тайського короля Маха Вачхіралонгкона знепритомніла 15 грудня через тяжку серцеву аритмію, що виникла внаслідок запалення, викликаного мікоплазмовою інфекцією.
"Загальний стан принцеси такий, що вона залишається непритомною", - повідомили у палаці.
"Лікарі продовжують давати ліки та використовувати обладнання для підтримки функцій серця, легень і нирок, а також використовувати антибіотики, уважно стежачи за її станом", - ідеться в повідомленні.
Принцесі Баджракітіябхі стало зле під час підготовки собак до змагань у північно-східній провінції Накхонратчасіма, де її спочатку лікували, а потім відвезли на гелікоптері до Бангкока.
Доповнення
Принцеса Баджракітіябха, дипломований юрист зі ступенями магістра та доктора Корнелльського університету, працювала послом Таїланду в Австрії, Словенії та Словаччині, а також працювала у Генеральній прокуратурі, Королівському командуванні безпеки та послом Таїланду в Комісії ООН з профілактики злочинності та кримінального правосуддя.
Вона народилася 7 грудня 1978 року. Її мати - перша дружина короля, принцеса Соамсавалі.
Принцеса Баджракітіябха - одна з трьох дітей короля Вачхіралонгкона, які мають офіційні титули, що дає їй право на престол відповідно до закону про престолонаслідування та конституції країни. Король ще має офіційно призначити спадкоємця, офіційного обговорення перспективи зайняття трону принцесою не було.