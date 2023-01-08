Дочь короля Таиланда без сознания несколько недель после обморока

Детали

Согласно заявлению, опубликованному дворцом поздно вечером в субботу, старший ребенок тайского короля Маха Вачиралонгкорна потеряла сознание 15 декабря из-за тяжелой сердечной аритмии, возникшей в результате воспаления, вызванного микоплазменной инфекцией.

"Общее состояние принцессы таково, что она остается без сознания", - сообщили во дворце.

"Врачи продолжают давать лекарства и использовать оборудование для поддержания функций сердца, легких и почек, а также использовать антибиотики, внимательно следя за ее состоянием", - говорится в сообщении.

Принцессе Баджракитиябхе стало плохо во время подготовки собак к соревнованиям в северо-восточной провинции Накхонратчасима, где ее сначала лечили, а затем увезли на вертолете в Бангкок.

Дополнение

Принцесса Баджракитиябха, дипломированный юрист со степенью магистра и доктора Корнелльского университета, работала послом Таиланда в Австрии, Словении и Словакии, а также работала в Генеральной прокуратуре, Королевском командовании безопасности и послом Таиланда в Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию.

Она родилась 7 декабря 1978 года. Ее мать - первая жена короля, принцесса Соамсавали.

Принцесса Баджракитиябха - одна из трех детей короля Вачиралонгкорна, имеющих официальные титулы, что дает ей право на престол в соответствии с законом о престолонаследии и конституцией страны. Король еще должен официально назначить наследника, официального обсуждения перспективы занятия трона принцессой не было.