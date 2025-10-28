Померла зірка "Фолті Тауерс" Прунелла Скейлз у 93 роки

$42.070.07
48.970.21
ukenru
Ексклюзив
14:36 • 2550 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
10:50 • 12455 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
09:42 • 27702 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30 • 21877 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24 • 21219 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
28 жовтня, 09:16 • 18998 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
28 жовтня, 08:00 • 15913 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39 • 38503 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
28 жовтня, 07:00 • 30141 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
28 жовтня, 06:38 • 13325 перегляди
Угорщина хоче сформувати альянс україноскептиків у ЄС з Чехією та Словаччиною - Politico
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
3.4м/с
72%
742мм
Популярнi новини
Голова МЗС Нідерландів сьогодні у Києві з обіцянкою максимальної підтримкиPhoto28 жовтня, 07:51 • 13572 перегляди
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" Photo28 жовтня, 08:22 • 28714 перегляди
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф09:50 • 25070 перегляди
У Миколаєві трагічно загинули двоє малих дітей: матір залишила їх самих у квартирі на пів доби - поліціяPhotoVideo10:32 • 11914 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від “врожаю в тіні”. Частина 212:22 • 13371 перегляди
Публікації
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від “врожаю в тіні”. Частина 212:22 • 13406 перегляди
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф09:50 • 25100 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
09:42 • 27702 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати28 жовтня, 07:39 • 38503 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto28 жовтня, 07:00 • 30141 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Ренд Пол
Ліндсі Грем
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Індія
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйонаPhoto13:18 • 5166 перегляди
Кортні Кардаш’ян представила льодяники для вагінального здоров'я12:53 • 5208 перегляди
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" Photo28 жовтня, 08:22 • 28738 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати28 жовтня, 07:39 • 38503 перегляди
Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога27 жовтня, 19:31 • 37078 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Дипломатка
Соціальна мережа
Фільм

Померла зірка "Фолті Тауерс" Прунелла Скейлз у 93 роки

Київ • УНН

 • 422 перегляди

Британська акторка Прунелла Скейлз, відома за роллю Сібіл у ситкомі "Фолті Тауерс", померла у віці 93 років. Вона жила з деменцією та завершила кар'єру після майже 70 років на сцені.

Померла зірка "Фолті Тауерс" Прунелла Скейлз у 93 роки

Британська акторка Прунелла Скейлз, відома за роллю Сібіл у культовому ситкомі "Фолті Тауерс", померла у віці 93 років. За день до смерті вона дивилася епізоди серіалу, який приніс їй світову славу. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Її смерть підтвердили сини Семюел та Джозеф Вест. 

Наша люба мама Прунелла Скейлз мирно померла вдома в Лондоні 

– заявили вони. 

Акторка жила з деменцією, через що змушена була завершити кар’єру після майже 70 років на сцені та екрані.

Скейлз народилася 22 червня 1932 року. Вона розпочала акторську кар’єру у 1950-х і здобула популярність завдяки ситкомам "Межі шлюбу" та "Фолті Тауерс", де її образ Сібіл став культовим. Джон Кліз віддав їй шану, назвавши "чудовою комічною акторкою", а критики відзначають, що саме її багатогранне виконання зробило Сібіл однією з найпам’ятніших героїнь британського гумору.

У Таїланді померла колишня королева25.10.25, 09:59 • 4125 переглядiв

Прунелла Скейлз була одружена з актором Тімоті Вестом протягом 61 року; він помер у листопаді 2024 року. У акторки залишилися два сини, падчерка, семеро онуків та четверо правнуків. Родина подякувала всім, хто піклувався про Прунеллу у її останні дні: "Вона пішла в спокої, оточена любов’ю".

За час кар’єри Скейлз працювала з найвідомішими комедійними акторами свого покоління, включно з Річардом Браєрсом і Ронні Баркером, а також встигла зіграти драматичні ролі, зокрема королеви Єлизавети II, за яку була номінована на BAFTA.

Попри деменцію, вона продовжувала насолоджуватися життям удома, переглядаючи свої культові виступи. Її робота залишила слід у британській комедії та у серцях глядачів по всьому світу.

Зірка фільму "Смерть у Венеції" Бйорн Андресен помер у віці 70 років 27.10.25, 10:26 • 4694 перегляди

Степан Гафтко

Культура
Фільм
Серіали
Шлюб
Таїланд
Лондон