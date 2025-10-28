Померла зірка "Фолті Тауерс" Прунелла Скейлз у 93 роки

Британська акторка Прунелла Скейлз, відома за роллю Сібіл у культовому ситкомі "Фолті Тауерс", померла у віці 93 років. За день до смерті вона дивилася епізоди серіалу, який приніс їй світову славу. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Її смерть підтвердили сини Семюел та Джозеф Вест.

Наша люба мама Прунелла Скейлз мирно померла вдома в Лондоні – заявили вони.

Акторка жила з деменцією, через що змушена була завершити кар’єру після майже 70 років на сцені та екрані.

Скейлз народилася 22 червня 1932 року. Вона розпочала акторську кар’єру у 1950-х і здобула популярність завдяки ситкомам "Межі шлюбу" та "Фолті Тауерс", де її образ Сібіл став культовим. Джон Кліз віддав їй шану, назвавши "чудовою комічною акторкою", а критики відзначають, що саме її багатогранне виконання зробило Сібіл однією з найпам’ятніших героїнь британського гумору.

У Таїланді померла колишня королева

Прунелла Скейлз була одружена з актором Тімоті Вестом протягом 61 року; він помер у листопаді 2024 року. У акторки залишилися два сини, падчерка, семеро онуків та четверо правнуків. Родина подякувала всім, хто піклувався про Прунеллу у її останні дні: "Вона пішла в спокої, оточена любов’ю".

За час кар’єри Скейлз працювала з найвідомішими комедійними акторами свого покоління, включно з Річардом Браєрсом і Ронні Баркером, а також встигла зіграти драматичні ролі, зокрема королеви Єлизавети II, за яку була номінована на BAFTA.

Попри деменцію, вона продовжувала насолоджуватися життям удома, переглядаючи свої культові виступи. Її робота залишила слід у британській комедії та у серцях глядачів по всьому світу.

Зірка фільму "Смерть у Венеції" Бйорн Андресен помер у віці 70 років