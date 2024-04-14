Умерла Элинор Коппола - режиссер и жена Фрэнсиса Форда Копполы

В возрасте 87 лет умерла Элинор Коппола - режиссер документальных фильмов и жена Фрэнсиса Форда Копполы ("Крестный отец"). Семья кинематографистки рассказала, что умерла в окружении семьи в Калифорнии. Причина смерти не раскрывается. Об этом сообщает CBS News, передает УНН.

Детали

Наиболее популярная работа Элинор Копполы - документальная картина "Сердца тьмы: Апокалипсис кинематографиста", посвященная съемкам культовой ленты "Апокалипсис сегодня". К тому же, за свою карьеру она успела выпустить мелодрамы "Любовь, Любовь, Любовь" и "Париж подождет".

В 2008 году Элинор Коппола выпустила книгу "Заметки из жизни". С будущим мужем она познакомилась во время съемок его дебютной картины хоррора "Деменция 13", где на площадке Элинора работала помощником художника-постановщика.

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