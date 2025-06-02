Умер украинский искусствовед Александр Федорук в возрасте 87 лет
Киев • УНН
1 июня умер профессор Александр Федорук. Он возглавлял комиссии по вопросам возвращения культурных ценностей и был главным редактором журнала "Изобразительное искусство".
В воскресенье, 1 июня, не стало украинского искусствоведа, профессора Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры Александра Федорука. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.
Детали
На момент смерти Федоруку было 87 лет. С 1993 года он возглавлял Национальную комиссию по вопросам возвращения в Украину культурных ценностей, а с 2000-го - Государственную службу контроля за перемещением культурных ценностей через государственную границу.
Также он был главным редактором профессионального журнала "Изобразительное искусство", возглавлял кафедру теории и истории искусства, преподавал научные дисциплины "История украинского искусства ХХ века", "Искусство украинской диаспоры", "Методика научных исследований" и т.д.
В 2017-2024 годах был главным научным сотрудником Института проблем современного искусства Национальной академии искусств Украины.
Напомним
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