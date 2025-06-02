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Умер украинский искусствовед Александр Федорук в возрасте 87 лет

Киев • УНН

 • 548 просмотра

1 июня умер профессор Александр Федорук. Он возглавлял комиссии по вопросам возвращения культурных ценностей и был главным редактором журнала "Изобразительное искусство".

Умер украинский искусствовед Александр Федорук в возрасте 87 лет

В воскресенье, 1 июня, не стало украинского искусствоведа, профессора Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры Александра Федорука. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Детали

На момент смерти Федоруку было 87 лет. С 1993 года он возглавлял Национальную комиссию по вопросам возвращения в Украину культурных ценностей, а с 2000-го - Государственную службу контроля за перемещением культурных ценностей через государственную границу.

Также он был главным редактором профессионального журнала "Изобразительное искусство", возглавлял кафедру теории и истории искусства, преподавал научные дисциплины "История украинского искусства ХХ века", "Искусство украинской диаспоры", "Методика научных исследований" и т.д.

В 2017-2024 годах был главным научным сотрудником Института проблем современного искусства Национальной академии искусств Украины.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что после тяжелой болезни умер народный депутат Сергей Швец.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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Украина
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