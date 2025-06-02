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Переговори України та рф: росЗМІ анонсували третій раунд "протягом якогось часу"
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Помер український мистецтвознавець Олександр Федорук у віці 87 років

Київ • УНН

 • 854 перегляди

1 червня помер професор Олександр Федорук. Він очолював комісії з питань повернення культурних цінностей та був головним редактором часопису "Образотворче мистецтво".

Помер український мистецтвознавець Олександр Федорук у віці 87 років

У неділю, 1 червня, не стало українського мистецтвознавця, професора Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури Олександра Федорука. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Деталі

На момент смерті Федоруку було 87 років. З 1993 року він очолював Національну комісію з питань повернення в Україну культурних цінностей, а з 2000-го — Державну службу контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон.

Також він був головним редактором фахового часопису "Образотворче мистецтво", очолював кафедру теорії та історії мистецтва, викладав наукові дисципліни "Історія українського мистецтва ХХ століття", "Мистецтво української діаспори", "Методика наукових досліджень" тощо.

У 2017–2024 роках був головним науковим співробітником Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України. 

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що після важкої хвороби помер народний депутат Сергій Швець.

Євген Устименко

Євген Устименко

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Україна
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