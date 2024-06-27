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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Умер актер фильма "Телохранитель" Билл Кобс. Ему было 90 лет

Умер актер фильма "Телохранитель" Билл Кобс. Ему было 90 лет

Киев  •  УНН

27 июня 2024, 05:58  •  3859 просмотра

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Американский актер Билл Коббс, известный по ролям в таких фильмах, как "Телохранитель" и "Ночь в музее" умер на 91-м году жизни.

Известный американский актер Билл Коббс умер 25 июня на 91-м году жизни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.

Детали

Билл Коббс умер в своем доме в районе Инленд Эмпайр к востоку от Лос-Анджелеса, сообщил его публицист Чак И. Джонс. Причина смерти не была названа.

Уроженец Кливленда, Коббс снялся в таких фильмах, как "Доверенность Хадсакера" (1994), "Телохранитель" (1992) и "Ночь в музее" (2006). Впервые он появился на большом экране в фильме 1974 года "Взятие Пелама, один два три" и в дальнейшем сыграл около 200 кино - и телеролей. Львиная доля из них пришлась на период между 50 и 70 годами.

Актер снимался в таких телешоу, как "Сопрано", "Западное крыло", "Улица Сезам" и "Хорошие времена". Он был менеджером Уитни Хьюстон в фильме "Телохранитель", мистическим стражем в фильме братьев Коэнов "Гадсакер прокси" и врачом в фильме Джона сэйлза "Солнечный штат" (2002). Также играл тренера в фильме "Эйр Бад"(1997), охранника в "Ночи в музее" и отца в телесериале "Шоу Грегоры Хайнса" с 1997 по 1999 год.

Издание отмечает, что Коббс редко получал главные роли, которые привлекают внимание и приносят награды. Вместо этого он был знакомым и запоминающимся человеком, который оставил впечатление у зрителей. В 2020 году он получил премию "Дневная Эмми" за выдающееся выступление в дневной программе за сериал "Дино Дана".

Умер известный канадский актер Дональд Сазерленд. Ему было 88 лет20 июня 2024, 17:49 • 21735 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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