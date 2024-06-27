Помер актор фільму "Охоронець" Білл Коббс. Йому було 90 років

Відомий американський актор Білл Коббс помер 25 червня на 91-му році життя. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Washington Post.

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Білл Коббс помер у своєму будинку в районі Інленд Емпайр на сході від Лос-Анджелеса, повідомив його публіцист Чак І. Джонс. Причину смерті не було названо.

Уродженець Клівленда, Коббс знявся в таких фільмах, як "Довіреність Хадсакера" (1994), "Охоронець" (1992) і "Ніч у музеї" (2006). Вперше він з’явився на великому екрані у фільмі 1974 року "Взяття Пелама, один два три" і надалі зіграв близько 200 кіно- і телеролей. Левова частка з них припала на період між 50 і 70 роками.

Актор знімався в таких телешоу, як "Сопрано", "Західне крило", "Вулиця Сезам" і "Хороші часи". Він був менеджером Вітні Г'юстон у фільмі "Охоронець", містичним вартовим у фільмі братів Коенів "Гадсакер Проксі" і лікарем у фільмі Джона Сейлза "Сонячний штат" (2002). Також грав тренера у фільмі "Ейр Бад" (1997), охоронця в "Ночі в музеї" і батька в телесеріалі "Шоу Грегорі Гайнса" з 1997 по 1999 рік.

Відання зазначає, що Коббс рідко отримував головні ролі, які привертають увагу і приносять нагороди. Натомість він був знайомою і такою, що запам'ятовується, людиною, яка залишала враження у глядачів. У 2020 році він отримав премію "Денна Еммі" за видатний виступ у денній програмі за серіал "Діно Дана".

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