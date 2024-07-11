Бенджи Грегори, который в детстве сыграл в известном телесериале 1980-х "Альф", умер в возрасте 46 лет. Эту информацию подтвердила его сестра Ребекка Пфаффингер. Об этом УНН пишет со ссылкой на The New York Times.

Детали

По словам сестры актера, Грегори и его собака-компаньон породы мопс Ганс были найдены мертвыми в собственном автомобиле 13 июня на парковке возле банка в Пеории, штат Аризона. Семья считает, что он умер от теплового удара, случайно заснув в машине, но точную причину смерти еще устанавливают правоохранители.

Ребекка Пфаффингер также отметила, что ее брат имел биполярное расстройство и депрессию, и получал лечение от обоих заболеваний, а также имел расстройство сна, которое часто не давало ему спать по несколько суток.

Бенджамин Грегори Герцберг, родился 26 мая 1978 года в Лос-Анджелесе. Он стал известным благодаря роли Брайана Таннера в сериале "Альфи", который впервые вышел в сентябре 1986 года. Кроме "Альфа", он появился в популярных в 1980-х сериалах "Команда А", "Панки Брюстер" и "Удивительные истории".

Грегори также участвовал в комедии 1986 года с Вупи Голдберг и в анимационном фильме 1993 года "Однажды в лесу". Впоследствии он оставил актерскую карьеру и стал помощником аэрографа в ВМС США в Билокси, штат Миссисипи.

Напомним

Сценарист и режиссер Роберт Таун, известный своей работой над фильмом "Чайнатаун", за который он получил "Оскар" за лучший оригинальный сценарий, умер в возрасте 89 лет.

Умер Джон Ландау - продюсер фильмов "Аватар" и "Титаник"