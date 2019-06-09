Умань пока не будут отключать от водоснабжения из-за аварии с химикатами
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Водоснабжение города Умань Черкасской области осуществляется в обычном режиме. Об этом УНН сообщает по информации обнародованной КП "Уманьводоканал".
"Сообщаем, что жителям города Умань не следует паниковать и делать массовые запасы воды, так как водоснабжение города осуществляется в обычном режиме.
В случае прекращения поставок питьевой воды ООО "Билоцеркиввода" водоснабжение города будет осуществляться за счет собственных скважин и запасов питьевой воды в резервуарах", - сообщил и водоканале.
Также на предприятии сообщили, что лаборатория ООО "Билоцеркиввода" работает в усиленном режиме, и каждый час контролирует показатели качества воды. В настоящее время отклонения отсутствуют.
Как сообщал УНН, Белую Церковь Киевской области планируют отключить от водоснабжения в 23 часа.
Как сообщал УНН, по информации Белоцерковской РГА Киевской области, в результате ДТП на территории области 1 тонна инсектицида попала в приток реки Рось.
Из-за утечки инсектицида в реку Рось соберется техногенная комиссия, которая будет определять дальнейшие действия.
Полиция открыла уголовное производство по факту попадания ядохимикатов в водоем. Также будет расследоваться кража этих вещественных с сельхозпредприятий.