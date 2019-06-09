Умань поки не відключатимуть від водопостачання через аварію з хімікатами

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КИЇВ. 9 червня. УНН. Водопостачання міста Умань Черкаської області здійснюється у звичному режимі. Про це УНН повідомляє за інформацією оприлюдненою КП “Уманьводоканал”.

“Повідомляємо, що мешканцям міста Умань не слід панікувати та робити масові запаси води, так як водопостачання міста здійснюється у звичному режимі.

У разі припинення постачання питної води ТОВ ” Білоцерківвода" водопостачання міста буде здійснюватися за рахунок власних свердловин та запасів питної води в резервуарах“, — повідомилу и водоканалі.

Також на підприємстві повідомили, що лабораторія ТОВ “Білоцерківвода” працює в посиленому режимі, та щогодино контролює показники якості води. На даний час відхилення відсутні.

Як повідомляв УНН, Білу Церкву Київської області планують відключити від водопостачання о 23 годині.

Як повідомляв УНН, за інформацією Білоцерківської РДА Київської області, в результаті ДТП на території Вінницької області 1 тонна інсектициду потрапила до притоки річки Рось.

Через вилив інсектициду в річку Рось збереться техногенна комісія, яка буде визначати наступні дії.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом потрапляння отрутохімікатів у водойму. Також буде розслідуватися крадіжка цих речових з сільгосппідприємств.

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