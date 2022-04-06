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Над Львовской областью ПВО сбила две вражеские ракеты: обломки упали на гражданский объект в Радехове

Киев • УНН

 • 156077 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Обломки двух ракет, которые вечером 5 апреля украинская противовоздушная оборона (ПВО) сбила над Львовщиной, упали на гражданский объект в Радехове. Об этом на брифинге сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует УНН.

Над Львовской областью ПВО сбила две вражеские ракеты: обломки упали на гражданский объект в Радехове

Цитата

"Вчера над территорией Львовской области силами ПВО воздушного командования "Запад" были сбиты две ракеты, обломки которых упали на гражданский объект, в результате которого было возгорание гражданского объекта. Силами ГСЧС пожар был потушен. Жертв нет, пострадавших нет", — сказал Козицкий.

Позже глава ОВА уточнил, что гражданский объект расположен на окраине Радехова.

Напомним 

Вечером 5 апреля в Радехове на Львовщине были слышны взрывы.

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