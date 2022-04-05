У районі Радехова пролунали вибухи - голова Львівської ОДА

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За словами Козицького, вибухи сталися в районі міста Радехова. Голова ОДА закликав місцевих мешканців залишатися в укриттях.

Нагадаємо

Починаючи з 24 лютого, в Україні пошкоджено, зруйновано, знищено щонайменше 26 тис. квадратних метрів житлової площі, 533 закладів освіти, 196 закладів охорони здоров’я, 300 дитячих садків, 8 цивільних аеропортів та 10 військових аеродромів, 129 заводів/ підприємств, понад 22 тис. кілометрів доріг і 266 мостів та мостових переходів.