З початку російського вторгнення в Україні зруйновано 300 дитячих садків
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Починаючи з 24 лютого, в Україні пошкоджено, зруйновано, знищено щонайменше 26 тис. квадратних метрів житлової площі, 533 закладів освіти, 196 закладів охорони здоров’я, 300 дитячих садків, 8 цивільних аеропортів та 10 військових аеродромів, 129 заводів/ підприємств, понад 22 тис. кілометрів доріг і 266 мостів та мостових переходів, повідомила Віце-прем’єр-міністр Ірина Верещук, передає УНН.
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"Мінреінтеграції, згідно нещодавно прийнятої урядової постанови "Про затвердження Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації", призначений координувати роботу всіх міністерств для оцінки збитків. Оцінка охоплюватиме широкий обсяг втрат, які визначатимуться за 15 категоріями, наприклад втрати економіки, інфраструктура, довкілля, культурна спадщина тощо. Хоч війна і не закінчена, а загарбник щодня руйнує нашу країну, Мінреінтеграції та Уряд вже почали цю роботу. Саме такий підхід дозволить охопити всі категорії, як прямих, так і опосередкованих втрат, що завдаються нашій державі, включно із упущеною вигодою, яку ми недоотримали через цю загарбницьку війну", - сказала вона.
За попередніми підрахунками, починаючи з 24 лютого, в Україні пошкоджено, зруйновано, знищено щонайменше 26 тис. квадратних метрів житлової площі, 533 закладів освіти, 196 закладів охорони здоров’я, 300 дитячих садків, 8 цивільних аеропортів та 10 військових аеродромів, 129 заводів/ підприємств, понад 22 тис. кілометрів доріг і 266 мостів та мостових переходів.
Прямі втрати фізичної інфраструктури: за підрахунками експертів Київської школи економіки, здійсненими в тісній співпраці із Мінреінтеграції та урядовою командою в рамках проекту "Росія заплатить", станом на 01.04.2022 склали щонайменше 68 мільярдів доларів США.
"Опосередковані втрати економіки: складають близько 600 мільярдів доларів США і кожного дня вони зростатимуть. Це лише попередні підрахунки завданих збитків на 41й день восьмирічної війни. росія як держава-агресор ХХІ століття сповна компенсує всі ці втрати та понесе відповідальність за скоєне. І вся Урядова команда докладе всіх своїх зусиль, щоб цього досягнути", - повідомила Верещук.
Нагадаємо
З початку війни в Україні загинули 165 дітей.