З початку війни в Україні загинули 165 дітей - Офіс Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Через збройну агресію рф в Україні загинуло 165 дітей, ще 266 отримали поранення, повідомили в Офісі Генпрокурора у вівторок, 5 квітня, пише УНН.
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"Більше ніж 431 дитина постраждала в Україні внаслідок збройної агресії російської федерації. За офіційними даними ювенальних прокурорів, станом на ранок 5 квітня 2022 року 165 дітей загинуло та 266 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - повідомили у відомстві.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, вказали у прокуратурі. Зокрема у місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей.
Деталі
Найбільше постраждало дітей у Київській - 77, Донецькій - 78, Харківській - 61, Чернігівській - 49, Миколаївський - 35, Луганській - 31, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях, повідомили в Офісі Генпрокурора.
Зокрема, 4 квітня внаслідок обстрілу збройними силами рф міста Миколаєва загинула дитина.
Також вказано, що стало відомо, що під час окупації смт Ворзель Київської області військовослужбовці країни-агресора кинули димову шашку в підвал одного з будинків, де перебували 14-річна дитина та жінка, після чого здійснили обстріл, у результаті якого дитина загинула на місці, а матір – через два дні у тому ж підвалі.
Також у місті Буча Київської області внаслідок одного з обстрілів загинули 6 осіб, серед яких 1 дитина.
Доповнення
Через бомбардування та обстріли пошкоджено 869 закладів освіти. 83 з них зруйновано повністю, вказали в прокуратурі.