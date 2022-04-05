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С начала войны в Украине погибли 165 детей - Офис Генпрокурора

Киев • УНН

 • 69147 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Из-за вооруженной агрессии рф в Украине погибло 165 детей, еще 266 получили ранения, сообщили в Офисе Генпрокурора во вторник, 5 апреля, пишет УНН.

С начала войны в Украине погибли 165 детей - Офис Генпрокурора

Цитата

"Более чем 431 ребенок пострадал в Украине в результате вооруженной агрессии российской федерации. По официальным данным ювенальных прокуроров, по состоянию на утро 5 апреля 2022 года 165 детей погибли и 266 получили ранения различной степени тяжести", - сообщили в ведомстве.

Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях, указали в прокуратуре. В частности в городе Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей.

Детали

Больше всего пострадало детей в Киевской - 77, Донецкой - 78, Харьковской - 61, Черниговской - 49, Николаевский - 35, Луганской - 31, Запорожской - 22, Херсонской - 29, столице - 16, Сумской - 16, Житомирской - 15, сообщили в Офисе Генпрокурора.

В частности, 4 апреля в результате обстрела вооруженными силами рф города Николаева погиб ребенок.

Также указано, что стало известно, что во время оккупации пгт Ворзель Киевской области военнослужащие страны-агрессора бросили дымовую шашку в подвал одного из домов, где находились 14-летний ребенок и женщина, после чего осуществили обстрел, в результате которого ребенок погиб на месте, а мать - через два дня в том же подвале.

Также в городе Буча Киевской области в результате одного из обстрелов погибли 6 человек, среди которых 1 ребенок.

Дополнение

Из-за бомбардировок и обстрелов повреждены 869 учебных заведений. 83 из них разрушены полностью, указали в прокуратуре.

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