Над Львівщиною ППО збила дві ворожі ракети: уламки впали на цивільний об'єкт в Радехові
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Уламки двох ракет, які ввечері 5 квітня українська протиповітряна оборона (ППО) збила над Львівщиною, впали на цивільний об'єкт в Радехові. Про це на брифінгу повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує УНН.
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"Вчора над територією Львівської області силами ППО повітряного командування "Захід" було збито дві ракети, уламки яких впали на цивільний об'єкт, внаслідок якого було загоряння цивільного об'єкту. Силами ДСНС пожежу було погашено. Жертв немає, постраждалих немає", — сказав Козицький.
Згодом голова ОВА уточнив, що цивільний об'єкт розташований на окраїні Радехова.
Нагадаємо
Ввечері 5 квітня у Радехові на Львівщині було чутно вибухи.