Над Львівщиною ППО збила дві ворожі ракети: уламки впали на цивільний об'єкт в Радехові

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"Вчора над територією Львівської області силами ППО повітряного командування "Захід" було збито дві ракети, уламки яких впали на цивільний об'єкт, внаслідок якого було загоряння цивільного об'єкту. Силами ДСНС пожежу було погашено. Жертв немає, постраждалих немає", — сказав Козицький.

Згодом голова ОВА уточнив, що цивільний об'єкт розташований на окраїні Радехова.

Нагадаємо

Ввечері 5 квітня у Радехові на Львівщині було чутно вибухи.