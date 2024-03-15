Укрзализныця запустила дополнительный поезд "Киев - Львов"

На период школьных каникул Укрзализныця назначила дополнительный поезд из Киева во Львов. Об этом сообщает пресс-служба УЗ, передает УНН.

Детали

Назначаем еще один дополнительный поезд на период школьных каникул! На самую горячую дату месяца - 23 марта - назначили дополнительный поезд Интерсити+ №777/778 Киев - Львов! говорится в сообщении

Он будет отправляться из Киева в 6:50 и прибывать во Львов в 13:07.

В обратном направлении, из Львова, поезд будет отправляться в тот же день в 13:45 и прибывать в Киев в 20:04.

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