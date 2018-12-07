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У Омеляна вооружаются: филиал "Укрзализныци" объявила закупку оружия

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. Региональный филиал "Юго-Западная железная дорога" ПАО "Укрзализныця" объявила ряд тендеров на закупку оружия, а также бронежилетов и наручников. Об этом свидетельствует информация в системе закупок Рrozorro, сообщает УНН.

У Омеляна вооружаются: филиал "Укрзализныци" объявила закупку оружия

Так более 2,6 млн грн филиал "Укрзализныци" готова заплатить за:

пистолет "Форт-21.03», в комплекте патроны калибра 9х19 Luger - 63 шт., пистолет "Форт-19", в комплекте патроны калибра 9х19 Luger - 109 шт., пистолет "Форт-9" в комплекте патроны 9 х17 - 500 шт ., штурмовая винтовка "Форт-229" в комплекте патроны 7.62 х51 - 232 шт., пистолет-пулемет "Форт-224" калибра 9х19 Luger с глушителем, в комплекте патроны калибра 9х19 Luger - 845 шт., пистолет-пулемет "Форт - 224" калибра 9х19 Luger без глушителя в комплекте патроны 9 х19 Luger - 1000 шт.

Также "Юго-Западная железная дорога" планирует закупить бронежилеты (40 штук) на сумму до 465 000 грн без НДС; наручники металлические (222 штука) на сумму до 199 000 245 грн без НДС; резиновые дубинки (250 штука) на сумму до 100 000 грн без НДС.

Кроме того, планируется приобретение 23-х коллиматорных прицелов на ориентировочную сумму 296 000 920 грн без НДС, противоударные щиты (53 штук) - 99 000 772,50 грн. без НДС и 20 штук тактических очков на сумму 20 000 грн без НДС, а также 13 устройств ночного видения на сумму до 498 290,00 грн без НДС.

Общая предусмотрена сумма закупок составляет более 3800000 грн.

Напомним, что Украина "ожидает и предлагает на всех уровнях дать "зеленый свет" на поставки государствами-членами ЕС летального оборонительного вооружения" еще с конца октября.

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