У Омеляна озброюються: філія "Укрзалізниці" оголосила закупівлю зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Регіональна філія "Південно-Західна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" оголосила ряд тендерів на закупівлю зброї, а також бронежилетів та наручників. Про це свідчить інформація в системі закупівель Рrozorro, повідомляє УНН.
Так понад 2,6 млн грн філія "Укрзалізниц" готова заплатити за:
пістолет "Форт-21.03", в комплекті набої калібру 9х19 Luger - 63 шт., пістолет "Форт-19", в комплекті набої калібру 9х19 Luger - 109 шт., пістолет "Форт-9" в комплекті набої 9 х17 – 500 шт., штурмова гвинтівка "Форт-229" в комплекті набої 7.62 х51 - 232 шт., пістолет-кулемет "Форт-224" калібру 9х19 Luger з глушником, в комплекті набої калібру 9х19 Luger - 845 шт., пістолет-кулемет "Форт - 224" калібру 9х19 Luger без глушника в комплекті набої 9 х19 Luger – 1000 шт.
Також "Південно-Західна залізниця" планує закупити бронежилети (40 штук) на суму до 465 тисяч грн без ПДВ; наручники металеві (222 штука) на суму до 199 тисяч 245 грн без ПДВ; гумові кийки (250 штука) на суму до 100 тисяч грн без ПДВ.
Крім того, планується придбання 23-х коліматорних прицілів на орієнтовну суму 296 тисяч 920 грн без ПДВ, протиударні щити (53 штук) - 99 тисяч 772,50 грн. без ПДВ та 20 штук тактичних окулярів на суму 20 тисяч грн без ПДВ, а також 13 пристроїв нічного бачення на суму до 498 290,00 грн без ПДВ.
Загальна передбачена сума закупівель становить понад 3,8 млн грн.
Нагадаємо, що Україна "очікує і пропонує на всіх рівнях дати "зелене світло" на поставки державами-членами ЄС летального оборонного озброєння" ще з кінця жовтня.