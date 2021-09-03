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Укрзализныця восстанавливает движение поездов в Авдеевки после обстрелов

Киев  •  УНН

 • 18901 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. С 4 сентября АО “Укрзализныця” восстанавливает движение поездов в Авдеевку (Донецкая область). Движение приостанавливали из-за обстрелов оккупантами, передает УНН.

Цитата

“Восстанавливаем обычный график движения поездов, следующих в Авдеевки. С 4 сентября поезда № 136/135 Киев — Авдеевка, № 825/826 Днепр — Авдеевка и пригородные поезда возвращаются к обычному графику движения”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что до 3 сентября включительно поезд № 136/135 курсировал до Покровска, а пригородные поезда и поезд № 825/826 — до станции Очеретино.

Также сообщается, что билеты уже в продаже.

Напомним

28 августа в прифронтовой Авдеевке состоялось несколько волн массовых обстрелов боевиками. Отмечалось, что огонь открыли из оккупированного Спартака.

Как сообщил УНН руководитель Авдеевской военно-гражданской администрации (ВГА), террористы обстреляли промышленную базу в Авдеевке, где находятся украинские военнослужащие. Среди военных был один раненный. База находится у пятиэтажных жилых домов.

Руководитель ВГА отметил, что обстрелы боевиками произошли в два этапа: первый обстрел продолжался с 6:15 до 7:50 утра, второй с 8:50 до 10:15 утра.

После этого Укрзализныца эвакуировала работников станции Авдеевка и пассажиров в укрытие.

30 августа в УЗ сообщили, что из-за артиллерийского обстрела с неподконтрольной Украины территории движение поездов в Донецкой области, вблизи станции Авдеевка, ограничили до 3 сентября.

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