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17 березня, 19:38 • 98183 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 122035 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 13:49 • 154408 перегляди

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Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 162124 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 179139 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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Через обстріл: рух поїздів на Донеччині обмежили до 3 вересня

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Через артилерійський обстріл з непідконтрольної Україні території рух поїздів у Донецькій області, поблизу станції Авдіївка, обмежили до 3 вересня. Про це пише УНН з посиланням на оголошення Укрзалізниці.

Цитата:

"Обмеження руху запровадили 28 серпня через артобстріл, що вівся з непідконтрольної Україні території", - повідомили в УЗ.

Деталі

До 3️ вересня включно поїзд №136 Київ — Авдіївка курсуватиме до Покровська. Приміські поїзди та потяг №826 Дніпро — Авдіївка курсуватимуть до станції Очеретине.

"Закликаємо пасажирів уважно слухати оголошення на вокзалах і стежити за оновленням інформації", - повідомили в Укрзалізниці.

Нагадаємо

Обстріл розпочався зранку 28 серпня. Працівників станції Авдіївка та пасажирів було евакуйовано в укриття. Постраждалих серед залізничників немає.

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