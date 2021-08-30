Через обстріл: рух поїздів на Донеччині обмежили до 3 вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Через артилерійський обстріл з непідконтрольної Україні території рух поїздів у Донецькій області, поблизу станції Авдіївка, обмежили до 3 вересня. Про це пише УНН з посиланням на оголошення Укрзалізниці.
Цитата:
"Обмеження руху запровадили 28 серпня через артобстріл, що вівся з непідконтрольної Україні території", - повідомили в УЗ.
Деталі
До 3️ вересня включно поїзд №136 Київ — Авдіївка курсуватиме до Покровська. Приміські поїзди та потяг №826 Дніпро — Авдіївка курсуватимуть до станції Очеретине.
"Закликаємо пасажирів уважно слухати оголошення на вокзалах і стежити за оновленням інформації", - повідомили в Укрзалізниці.
Нагадаємо
Обстріл розпочався зранку 28 серпня. Працівників станції Авдіївка та пасажирів було евакуйовано в укриття. Постраждалих серед залізничників немає.