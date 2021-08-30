Из-за обстрела: движение поездов на Донецкой области ограничили до 3 сентября
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Из-за артиллерийского обстрела с неподконтрольной Украине территории движение поездов в Донецкой области, вблизи станции Авдеевка, ограничили до 3 сентября. Об этом пишет УНН со ссылкой на объявление Укрзализныци.
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"Ограничение движения ввели 28 августа из-за артобстрела, который велся с неподконтрольной Украине территории", - сообщили в УЗ.
Детали
До 3️ сентября включительно поезд №136 Киев - Авдеевка будет курсировать до Покровска. Пригородные поезда и поезд №826 Днепр - Авдеевка будет курсировать до станции Очеретино.
"Призываем пассажиров внимательно слушать объявления на вокзалах и следить за обновлением информации", - сообщили в Укрзализныце.
Напомним
Обстрел начался утром 28 августа. Работников станции Авдеевка и пассажиров было эвакуировано в укрытие. Пострадавших среди железнодорожников нет.