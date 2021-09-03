Укрзалізниця відновлює рух поїздів до Авдіївки після обстрілів

ukru
17 березня, 19:38 • 95652 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 119396 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 174564 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 152757 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 152602 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 161549 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 178692 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150202 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159343 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176100 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Столична станція метро "Вокзальна" відновила свою роботу

Столична станція метро "Вокзальна" відновила свою роботу

17 березня, 20:11 • 26466 перегляди
На Дніпропетровщині інфраструктурний об'єкт постраждав від атаки дронів

На Дніпропетровщині інфраструктурний об'єкт постраждав від атаки дронів

17 березня, 20:12 • 24751 перегляди
Зброя має замовкнути: Макрон заявив, що Трамп має намір домогтися від рф угоди про припинення вогню

Зброя має замовкнути: Макрон заявив, що Трамп має намір домогтися від рф угоди про припинення вогню

17 березня, 21:15 • 22698 перегляди
У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

17 березня, 23:58 • 33949 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 25230 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 174527 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 158914 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 255935 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 252121 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 380249 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 58302 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 67607 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 65712 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 100732 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 110878 перегляди
Актуальне
Укрзалізниця відновлює рух поїздів до Авдіївки після обстрілів

Укрзалізниця відновлює рух поїздів до Авдіївки після обстрілів

Київ • УНН

 • 18912 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. З 4 вересня АТ “Укрзалізниця” відновлює рух поїздів до Авдіївки (Донецька область). Рух припиняли через обстріли окупантами, передає УНН.

Цитата

“Відновлюємо звичайний графік руху поїздів, що прямують до Авдіївки. З 4 вересня поїзди № 136/135 Київ — Авдіївка, № 825/826 Дніпро — Авдіївка та приміські поїзди повертаються до звичайного графіку руху”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що до 3 вересня включно поїзд № 136/135 курсував до Покровська, а приміські поїзди та потяг № 825/826 — до станції Очеретине.

Також повідомляється, що квитки вже у продажу.

Нагадаємо

28 серпня у прифронтовій Авдіївці відбулися декілька хвиль масових обстрілів бойовиками. Зазначалося, що вогонь відкрили з окупованого Спартака.

Як повідомив УНН керівник Авдіївської військово-цивільної адміністрації (ВЦА), терористи обстріляли промислову базу в Авдіївці, де знаходяться українські військовослужбовці. Серед військових був один поранений. База знаходиться біля п’ятиповерхових житлових будинків.

Керівник ВЦА зазначив, що обстріли бойовиками відбулися у два етапи: перший обстріл тривав з 06:15 до 07:50 ранку, другий з 08:50 до 10:15 ранку.

Після цього Укрзалізниця евакуювала працівників станції Авдіївка та пасажирів в укриття.

30 серпня в УЗ повідомили, що через артилерійський обстріл з непідконтрольної Україні території рух поїздів у Донецькій області, поблизу станції Авдіївка, обмежили до 3 вересня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами