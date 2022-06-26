"Укрзализныця" возобновила движение поездов в Польшу
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. В АО "Укрзализныця" сообщили, что движение поездов на участке Мостиска — Медика возобновлена, однако ремонтные работы на участке польской железной дороги в Перемышль продолжаются. Таким образом, пассажиры поездов №36/35 и №54/53 от станции Медика бесплатным автобусным трансфером доставлены в Перемышль с возможностью пересесть на автобус в Краков. Об этом информирует УНН.
Подробности
Для пассажиров поезда №32/31 ожидается аналогичный трансфер от станции Медика.
Пассажирам, ожидающим посадку на ночные поезда во Львов, Киев и Одессу от станции Перемышль, предлагают добраться автобусными шаттлами от вокзала до станции Медика с последующей посадкой на один из ночных поездов.
Также по билетам на ночные поезда возможна посадка на поезд Интерсити+ №706 по мере доступности мест в поезде.
Пассажирам, которые будут прибывать в Украину после значительной задержки на границе, железнодорожники организуют удобные пересадки и с помощью партнеров WCK — питания на станции Львов.
Напомним
Продолжаются ремонтные работы на польской железной дороге. Как сообщили в Укрзализныце, сейчас в очереди на границе три украинских поезда, еще один ждет разрешения на отправку из Перемышля.