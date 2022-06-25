Ремонт на польській залізниці: затримки поїздів з Одеси та Києва становлять майже 12 годин
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Продовжуються ремонтні роботи на польській залізниці. Як повідомили в Укрзалізниці, наразі в черзі на кордоні три українські поїзди, ще один чекає дозволу на відправку з Перемишля, передає УНН із посиланням на Укрзалізницю.
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За даними Укрзалізниці, затримки поїздів з Одеси та Києва до Перемишля становлять майже 12 годин. Також затримується рейс із Запоріжжя та зворотний рейс Інтерсіті+ з Перемишля до Києва.
У пресслужбі додали, що "затримка спричинена пошкодженням контактної мережі на польській залізниці, польські колеги докладають зусиль для якнайшвидшого поновлення руху".
"Просимо вибачення в наших пасажирів. Будемо тримати в курсі щодо поновлення руху, очікуємо його вже найближчим часом", - резюмували в УЗ.