Ремонт на польській залізниці: затримки поїздів з Одеси та Києва становлять майже 12 годин

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За даними Укрзалізниці, затримки поїздів з Одеси та Києва до Перемишля становлять майже 12 годин. Також затримується рейс із Запоріжжя та зворотний рейс Інтерсіті+ з Перемишля до Києва.

У пресслужбі додали, що "затримка спричинена пошкодженням контактної мережі на польській залізниці, польські колеги докладають зусиль для якнайшвидшого поновлення руху".

"Просимо вибачення в наших пасажирів. Будемо тримати в курсі щодо поновлення руху, очікуємо його вже найближчим часом", - резюмували в УЗ.