Ремонт на польской железной дороге: задержки поездов из Одессы и Киева составляют около 12 часов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Продолжаются ремонтные работы на польской железной дороге. Как сообщили в Укрзализныце, в настоящее время в очереди на границе три украинских поезда, еще один ждет разрешения на отправку из Перемышля, передает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.
Детали
По данным Укрзализныци, задержки поездов из Одессы и Киева в Перемышль составляют почти 12 часов. Также задерживается рейс из Запорожья и обратный рейс Интерсити+ из Перемышля в Киев.
В пресс-службе добавили, что "задержка вызвана повреждением контактной сети на польской железной дороге, польские коллеги прилагают усилия для скорейшего возобновления движения".
"Просим прощения у наших пассажиров. Будем держать в курсе возобновление движения, ожидаем его уже в ближайшее время", - резюмировали в УЗ.