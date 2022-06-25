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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 42627 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 44810 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 22485 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

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Ремонт на польской железной дороге: задержки поездов из Одессы и Киева составляют около 12 часов

Ремонт на польской железной дороге: задержки поездов из Одессы и Киева составляют около 12 часов

Киев • УНН

 • 231800 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Продолжаются ремонтные работы на польской железной дороге. Как сообщили в Укрзализныце, в настоящее время в очереди на границе три украинских поезда, еще один ждет разрешения на отправку из Перемышля, передает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.

Детали

По данным Укрзализныци, задержки поездов из Одессы и Киева в Перемышль составляют почти 12 часов. Также задерживается рейс из Запорожья и обратный рейс Интерсити+ из Перемышля в Киев.

В пресс-службе добавили, что "задержка вызвана повреждением контактной сети на польской железной дороге, польские коллеги прилагают усилия для скорейшего возобновления движения".

"Просим прощения у наших пассажиров. Будем держать в курсе возобновление движения, ожидаем его уже в ближайшее время", - резюмировали в УЗ.

Украинские Национальные Новости

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