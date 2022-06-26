“Укрзалізниця” відновила рух поїздів до Польщі

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Для пасажирів поїзда №32/31 очікується аналогічний трансфер від станції Медика.

Пасажирам, які очікують на посадку на нічні поїзди до Львова, Києва та Одеси від станції Перемишль, пропонують дістатися автобусними шатлами від вокзалу до станції Медика з послідуючою посадкою на один з нічних поїздів.

Також за квитками на нічні поїзди можлива посадка на поїзд Інтерсіті+ №706 по мірі доступності місць у поїзді.

Пасажирам, які прибуватимуть в Україну після значної затримки на кордоні, залізничники організують зручні пересадки та за допомогою партнерів з WCK — харчування на станції Львів.

Нагадаємо

Продовжуються ремонтні роботи на польській залізниці. Як повідомили в Укрзалізниці, наразі в черзі на кордоні три українські поїзди, ще один чекає дозволу на відправку з Перемишля.