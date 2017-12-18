"Укрзализныця" открыла продажу на 36 дополнительных поездов

По состоянию на 18 декабря открыта продажа на 36 дополнительных поездов в наиболее популярных направлениях. Традиционно самым популярным направлениям является Львов, Закарпатье и Прикарпатье, поэтому большинство поездов назначено именно на запад страны.

Работа по назначению дополнительных поездов продолжается.

В то же время в "Укрзализныце" призвали пассажиров заранее планировать поездки и рассматривать альтернативные даты выезда и варианты маршрутов, например, путешествие с пересадкой, так как перевозочные возможности "Укрзализныци" ограничены количеством подвижного состава и пропускной способностью магистралей, и поезда не смогут перевезти всех желающих 29-30 декабря.

Как сообщал УНН, "Укрзализныця" приостановила на время новогодних и рождественских праздников возврата билетов через Интернет.