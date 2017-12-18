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"Укрзализныця" открыла продажу на 36 дополнительных поездов

"Укрзализныця" открыла продажу на 36 дополнительных поездов

Киев  •  УНН

 • 11193 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. "Укрзализныця" открыла продажу на 36 дополнительных поездов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

По состоянию на 18 декабря открыта продажа на 36 дополнительных поездов в наиболее популярных направлениях. Традиционно самым популярным направлениям является Львов, Закарпатье и Прикарпатье, поэтому большинство поездов назначено именно на запад страны.

Работа по назначению дополнительных поездов продолжается.

В то же время в "Укрзализныце" призвали пассажиров заранее планировать поездки и рассматривать альтернативные даты выезда и варианты маршрутов, например, путешествие с пересадкой, так как перевозочные возможности "Укрзализныци" ограничены количеством подвижного состава и пропускной способностью магистралей, и поезда не смогут перевезти всех желающих 29-30 декабря.

Как сообщал УНН, "Укрзализныця" приостановила на время новогодних и рождественских праздников возврата билетов через Интернет.

Украинские Национальные Новости

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