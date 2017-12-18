"Укрзалізниця" відкрила продаж на 36 додаткових поїздів

Станом на 18 грудня відкрито продаж на 36 додаткових поїздів у найбільш популярних напрямках. Традиційно найпопулярнішим напрямками є Львів, Закарпаття та Прикарпаття, тому більшість поїздів призначено саме на захід країни.

Робота з призначення додаткових поїздів триває.

Водночас в "Укрзалізниці" закликали пасажирів заздалегідь планувати поїздки та розглядати альтернативні дати виїзду та варіанти маршрутів, наприклад, подорож з пересадкою, оскільки перевізні можливості "Укрзалізниці" обмежені кількістю рухомого складу та пропускною здатністю магістралей, і поїзди не зможуть перевезти усіх охочих 29-30 грудня.

Як повідомляв УНН, "Укрзалізниця" призупинила на час новорічно-різдвяних свят повернення квитків через Інтернет.