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"Укрзалізниця" відкрила продаж на 36 додаткових поїздів

Київ • УНН

 • 11209 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. “Укрзалізниця” відкрила продаж на 36 додаткових поїздів, передає УНН з посиланням на прес-службу компанії.

Станом на 18 грудня відкрито продаж на 36 додаткових поїздів у найбільш популярних напрямках. Традиційно найпопулярнішим напрямками є Львів, Закарпаття та Прикарпаття, тому більшість поїздів призначено саме на захід країни.

Робота з призначення додаткових поїздів триває.

Водночас в "Укрзалізниці" закликали пасажирів заздалегідь планувати поїздки та розглядати альтернативні дати виїзду та варіанти маршрутів, наприклад, подорож з пересадкою, оскільки перевізні можливості "Укрзалізниці" обмежені кількістю рухомого складу та пропускною здатністю магістралей, і поїзди не зможуть перевезти усіх охочих 29-30 грудня.

Як повідомляв УНН, "Укрзалізниця" призупинила на час новорічно-різдвяних свят повернення квитків через Інтернет.

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