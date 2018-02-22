"Укрзализныця" и General Electric завтра подпишут соглашение по производству локомотивов

"Завтра мы подпишем с глобальной мировой американской компанией General Electric генеральное соглашение сотрудничества между General Electric и "Укрзализныцей" о совместном построении подвижного состава", - сказал он.

Премьер подчеркнул, что одним из условий соглашения является локализация производства локомотивов именно в Украине.

"Сначала это будет 10%, потом это будет 40% локализации. Это означает, что в производимой продукции 40% будет произведено в Украине, за что будет выплачена заработная плата украинским работникам", - добавил глава правительства.

Напомним, Кабинет министров Украины вместе с "Укрзализныцей" завершили переговоры с General Electric по программе обновления подвижного состава украинской железной дороги и производства тяги.