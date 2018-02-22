“Укрзалізниця” та General Electric завтра підпишуть угоду щодо виробництва локомотивів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Завтра буде підписана генеральна угода про співпрацю між ПАТ “Укрзалізниця” та американської компанією General Electric. Про це сьогодні сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на брифінгу журналістам у Сумах, передає УНН.
“Завтра ми підпишемо з глобальною світовою американською компанією General Electric генеральну угоду співпраці між General Electric і „Укрзалізницею“ щодо спільної побудови рухомого складу”, — сказав він.
Прем’єр наголосив, що однією з умов угоди є локалізація виробництва локомотивів саме в Україні.
“Спочатку це буде 10%, потім це буде 40% локалізації. Це означає, що у виробленій продукції 40% буде вироблено в Україні, за яке буде сплачено заробітна плата українським працівникам”, — додав глава уряду.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України разом із “Укрзалізницею” завершили переговори з General Electric щодо програми оновлення рухомого складу української залізниці та виробництва тяги.