“Укрзалізниця” та General Electric завтра підпишуть угоду щодо виробництва локомотивів

“Завтра ми підпишемо з глобальною світовою американською компанією General Electric генеральну угоду співпраці між General Electric і „Укрзалізницею“ щодо спільної побудови рухомого складу”, — сказав він.

Прем’єр наголосив, що однією з умов угоди є локалізація виробництва локомотивів саме в Україні.

“Спочатку це буде 10%, потім це буде 40% локалізації. Це означає, що у виробленій продукції 40% буде вироблено в Україні, за яке буде сплачено заробітна плата українським працівникам”, — додав глава уряду.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України разом із “Укрзалізницею” завершили переговори з General Electric щодо програми оновлення рухомого складу української залізниці та виробництва тяги.