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“Укрзалізниця” та General Electric завтра підпишуть угоду щодо виробництва локомотивів

Київ • УНН

 • 9565 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Завтра буде підписана генеральна угода про співпрацю між ПАТ “Укрзалізниця” та американської компанією General Electric. Про це сьогодні сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на брифінгу журналістам у Сумах, передає УНН.

“Завтра ми підпишемо з глобальною світовою американською компанією General Electric генеральну угоду співпраці між General Electric і „Укрзалізницею“ щодо спільної побудови рухомого складу”, — сказав він.

Прем’єр наголосив, що однією з умов угоди є локалізація виробництва локомотивів саме в Україні.

“Спочатку це буде 10%, потім це буде 40% локалізації. Це означає, що у виробленій продукції 40% буде вироблено в Україні, за яке буде сплачено заробітна плата українським працівникам”, — додав глава уряду.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України разом із “Укрзалізницею” завершили переговори з General Electric щодо програми оновлення рухомого складу української залізниці та виробництва тяги.

Українські Національні Новини

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