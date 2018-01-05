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“Укрзализныця” назначила еще два дополнительных поезда к рождественским праздникам

Киев • УНН

 • 9858 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. “Укрзализныця” назначила на 9 января 2 дополнительных рейса поездов Интерсити+ сообщением Киев — Запорожье и Киев — Львов. Об этом говорится в сообщении компании, передает УНН.

“Укрзализныця” назначила еще два дополнительных поезда к рождественским праздникам

“Для обеспечения перевозки пассажиров во время рождественских праздников 9 января 2018 года в дополнительный рейс отправятся: скоростной поезд Интерсити+ №736/735 Киев — Запорожье — Киев и дневной скоростной поезд Интерсити+ №755/756 Киев — Львов — Киев”, — говорится в сообщении “Укрзализныци”.

Поезд Интерсити+ №736 осуществит дополнительный рейс 9 января по действующему графику, а именно - отправится из Киева в 14:47 и прибудет в Запорожье в 21:58. В обратном направлении он отправится в 22:58 и прибудет в Киев в 06:10. Поезд будет останавливаться на станциях: им. Т. Шевченко, Знаменка, Александрия, Пятихатки, Каменское и Днепр.

Поезд Интерсити+ №755/756 отправится из Киева в 23.31 и прибудет во Львов в 05.43. Из Львова отправление в 23.00 и прибытие в Киев в 05.16. Поезд проследует через Коростень, Здолбунов-Южный.

Напомним, “Укрзализныця” назначила на 8 января дополнительный рейс скоростного поезда Интерсити из Киева в Тернополь.

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