“Укрзалізниця” призначила ще два додаткових потяги до різдвяних свят
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. “Укрзалізниця” призначила на 9 січня 2 додаткових рейси потягів Інтерсіті+ сполученням Київ — Запоріжжя та Київ — Львів. Про це йдеться у повідомленні компанії, передає УНН.
“Для забезпечення перевезення пасажирів під час різдвяних свят 9 січня 2018 року у додатковий рейс вирушать: швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 736/735 Київ — Запоріжжя — Київ та денний швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 755/756 Київ — Львів — Київ”, — йдеться у повідомленні “Укрзалізниці”.
Поїзд Інтерсіті+ № 736 здійснить додатковий рейс 9 січня за чинним графіком, а саме - відправиться з Києва о 14:47 та прибуде до Запоріжжя о 21:58. У зворотному напрямку він вирушить о 22:58 та прибуде до Києва о 06:10. Потяг зупинятиметься на станціях: ім. Т. Шевченка, Знам’янка, Олександрія, П’ятихатки, Кам’янське та Дніпро.
Поїзд Інтерсіті+ № 755/756 вирушить із Києва о 23.31 та прибуде до Львова о 05.43. Зі Львова відправлення о 23.00 та прибуття до Києва о 05.16. Поїзд прослідує через Коростень, Здолбунів-Південний.
Нагадаємо, “Укрзалізниця” призначила на 8 січня додатковий рейс швидкісного поїзда Інтерсіті з Києва до Тернополя.