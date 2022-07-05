"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 5 июля
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. АО "Укрзализныця" объявило об эвакуационном поезде из Покровска во Львов. Соответствующая информация с’появилась на сайте, передает УНН.
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Эвакуационный поезд на 5 июля:
•16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов.
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В "Укрзализныце" добавили, что время отправления может изменяться. К тому же, другие поезда могут задерживаться из-за обстрелов в определенных регионах.
Напомним
В УЗ сообщили, подорожают ли в этом году билеты для пассажиров.