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13:44 • 16089 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 20747 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 32870 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 8438 просмотра

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11:23 • 49824 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 5 июля

"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 5 июля

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 июля. УНН. АО "Укрзализныця" объявило об эвакуационном поезде из Покровска во Львов. Соответствующая информация с’появилась на сайте, передает УНН.

Подробности

Эвакуационный поезд на 5 июля:

•16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов.

Дополнение

В "Укрзализныце" добавили, что время отправления может изменяться. К тому же, другие поезда могут задерживаться из-за обстрелов в определенных регионах.

Напомним

В УЗ сообщили, подорожают ли в этом году билеты для пассажиров.

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