В УЗ повідомили, чи подорожчають цього року квитки для пасажирів

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За словами Камишіна, не індексувати тарифи на пасажирські перевезення – це принципова позиція влади, і "Укрзалізниця" цю позицію підтримує.

"Зараз скрутна ситуація, українці вимушені переміщатися країною та за її межі через воєнні дії. Для багатьох залізниця стала дорогою життя, і було б несправедливо зараз піднімати тарифи. І я вважаю, що це правильна позиція", – зазначив голова Укрзалізниці.

Він також додав, що цьогоріч Укрзалізниця більше ніж зазвичай індексувала тарифи на вантажні перевезення саме для того, щоб не допустити підвищення тарифів на пасажирські перевезення.

Додамо

З 29 червня тарифи на залізничні вантажні перевезення проіндексовано на 70%.

Як зазначили, це мінімально можлива індексація вартості тарифів, яка забезпечить солідарне та справедливе навантаження на бізнес, державу та міжнародних партнерів у подоланні наслідків військової агресії росії.

Водночас підвищення не стане критичним під час формування ціни на експорт: ціна на чорні метали та зерно збільшиться лише на кілька відсотків, які повністю компенсуються позитивною ціновою кон’юнктурою на зовнішніх ринках.