В УЗ сообщили, подорожают ли в этом году билеты для пассажиров

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КИЕВ. 1 июля. УНН. Укрзализныця не планирует в 2022 году повышать цены на пассажирские перевозки. Об этом сообщил глава АО "Укрзализныця" Александр Камышин, информирует УНН.

Детали

По словам Камышина, не индексировать тарифы на пассажирские перевозки — это принципиальная позиция власти, и Укрзализныця эту позицию поддерживает.

"Сейчас затруднительная ситуация, украинцы вынуждены перемещаться по стране и за ее пределы из-за военных действий. Для многих железная дорога стала дорогой жизни, и было бы несправедливо сейчас поднимать тарифы. И я считаю, что это правильная позиция", – отметил глава Укрзализныци.

Он также добавил, что в этом году Укрзализныця больше чем обычно индексировала тарифы на грузовые перевозки именно для того, чтобы не допустить поднятие тарифов на пассажирские перевозки.

Добавим

С 29 июня тарифы на железнодорожные грузовые перевозки проиндексированы на 70%.

Как отметили, это минимально возможная индексация стоимости тарифов, которая обеспечит солидарную и справедливую нагрузку на бизнес, государство и международных партнеров в преодолении последствий военной агрессии россии.

При этом повышение не станет критическим во время формирования цены на экспорт: цена на черные металлы и зерно увеличится лишь на несколько процентов, которые полностью компенсируются положительной ценовой конъюнктурой на внешних рынках.

Украинские Национальные Новости

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