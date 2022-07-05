"Укрзалізниця" призначила евакуаційний потяг на 5 липня
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. АТ "Укрзалізниця" оголосила про евакуаційний потяг з Покровська до Львова. Відповідна інформація з’явилася на сайті, передає УНН.
Деталі
Евакуаційний потяг на 5 липня:
• 16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів.
Доповнення
В “Укрзалізниці” додали, що час відправлення може змінюватись. До того ж інші потяги можуть затримуватися через обстріли у певних регіонах.
Нагадаємо
В УЗ повідомили, чи подорожчають цього року квитки для пасажирів.