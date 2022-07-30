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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 30 июля

"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 30 июля

Киев • УНН

 • 173007 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. АО "Укрзализныця" объявило об эвакуационном поезде из Покровска во Львов. Соответствующая информация с’появилась на сайте, передает УНН.

Детали

Эвакуационный поезд на 30 июля:

•16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов.

Дополнение

В "Укрзализныце" добавили, что время отправки может изменяться. К тому же, другие поезда могут задерживаться из-за обстрелов в определенных регионах.

Напомним

АО "Укрзализныця" внесло изменения в курсирование поездов в Польшу, чем решило ускорить два международных поезда в Варшаву и Хелм и изменить время их отправления.

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